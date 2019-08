FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Montag im frühen Handel wenig bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte am Morgen geringfügig um 0,05 Prozent auf auf 177,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen betrug minus 0,58 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Anleiheexperten der Commerzbank sehen weiter Gründe für eine stärkere Nachfrage nach Bundesanleihen. Demnach dürfte die Aussicht auf eine deutsche Konjunkturschwäche die Kurse der Festverzinslichen stützen.

Die Commerzbank-Experten verwiesen auf die erste Schätzung zum deutschen Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal, die am Mittwoch erwartet wird. Sie gehen von einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung in den Monaten April bis Juni aus. Außerdem scheine das Wachstum im dritten Quartal nicht wesentlich besser zu laufen. "Das sollte die Erwartungen einer Lockerung der EZB- Geldpolitik im September untermauern", lautet die Einschätzung der Commerzbank-Experten./jkr/mis