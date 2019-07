FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) leicht gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 174,30 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,38 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt warten die Anleger auf die Zinsentscheidung der EZB, die am frühen Nachmittag ansteht. Experten gehen davon aus, dass die Währungshüter ihre jüngsten Signale einer Lockerung der Geldpolitik bekräftigen werden. Die meisten Ökonomen erwarten aber noch keine Änderung der Leitzinsen in der Eurozone .

Anleiheexperten der Commerzbank gehen hingegen von einer Senkung des Einlagensatzes aus, einer Art Strafgebühr für Geld, das Geschäftsbanken bei der EZB parken. Sie rechnen mit einer Senkung um 0,2 Prozentpunkte. Nach überraschend schwachen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone am Vortag, habe sich der Handlungsdruck für die europäischen Notenbanker nochmals erhöht, hieß es in einer Commerzbank-Studie.

Vor der Zinsentscheidung könnten noch Konjunkturdaten für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Am Vormittag steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm, das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Am Markt wird erneut mit einem Rückgang des Stimmungsindikators gerechnet./jkr/zb