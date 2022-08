FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch im frühen Handel etwas erholt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,15 Prozent auf 150,80 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,31 Prozent.

In der ersten Wochenhälfte hatte ein starker Anstieg des Gaspreises in Europa die Erwartung einer weiter hohen Inflation verstärkt. Dies befeuerte die Spekulation auf eine deutliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB), was einen kräftigen Anstieg der Renditen bei deutschen Bundesanleihen zur Folge hatte.

Auf der anderen Seite deuten aber schwache Konjunkturdaten auf eine Rezession in der Eurozone hin, was die Möglichkeiten der EZB im Kampf gegen die hohe Inflation einschränkt. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank dürften die Rezessionssorgen schnelle weitere Renditeanstiege am Markt für Staatsanleihen vorerst verhindern.

Die Experten der Dekabank richten den Blick auf das Treffen von Notenbankern im amerikanischen Jackson Hole, das am Ende der Woche auf dem Programm steht. Sie erwarten Hinweise auf die Geldpolitik , die für den weiteren Handelsverlauf am Rentenmarkt entscheidend sein dürften.

