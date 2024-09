FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor einer mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag geringfügig um 0,03 Prozent auf 137,72 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,15 Prozent.

An den Finanzmärkten hielten sich die Anleger vor wichtigen geldpolitischen Beschlüssen in den USA zurück. Nach Hinweisen aus den Reihen der US-Notenbank gilt zwar als sicher, dass die Fed am Abend die Zinswende einläutet und die Leitzinsen erstmals seit der Inflationswelle senken wird. Allerdings ist unklar, wie stark der Zinsschritt ausfallen wird, was für Spannung an den Finanzmärkten sorgt.

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Bloomberg erwartet eine Mehrheit der befragten Volkswirte eine Verringerung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 bis 5,25 Prozent. Zuletzt wurde aber zunehmend auf einen größeren Zinsschritt um 0,50 Prozentpunkte spekuliert. "Ob 0,25 oder 0,50 Prozentpunkte, einige Marktteilnehmer werden heute Abend auf dem falschen Fuß erwischt werden und wohl Positionen ausgleichen müssen", kommentierten Experten der Dekabank.

Zudem stehen im Tagesverlauf nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die bis zur US-Zinsentscheidung für Impulse sorgen könnten. Am Vormittag werden zwar Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone erwartet, allerdings handelt es sich lediglich um eine zweite Schätzung der Inflationsrate im August./jkr/stk