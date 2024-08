FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch weiter gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gewann am Vormittag 0,20 Prozent auf 133,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,32 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Schwache deutsche Konjunkturdaten hatten die Kurse deutscher Staatsanleihe bereits am Dienstag gestützt und wirkten zur Wochenmitte nach. "Deutschland kommt auch weiterhin nicht aus seiner Schwächephase heraus und es fehlt an klaren Wachstumsimpulsen", schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Dazu passte die Meldung vom Mittwoch, dass die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli stärker gestiegen ist als sonst zu dieser Jahreszeit üblich.

Indes richten sich die Blicke am Anleihenmarkt bereits gen USA. Die Notenbank Fed wird am Abend zwar voraussichtlich ihre Leitzinsen bestätigen. Mit großer Spannung wird an den Finanzmärkten allerdings auf mögliche Signale für Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf gewartet. Notenbankchef Jerome Powell wird Arnold zufolge auf der Pressekonferenz sicherlich um die Auswahl der richtigen Worte ringen, damit die Notenbankvertreter zunächst weitere Sicherheit über den nachhaltigen Rückgang des Preisdrucks erlangen und sich mit Blick auf das weitere geldpolitische Vorgehen alle Handlungsoptionen offenlassen können./la/mis