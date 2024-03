FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag vor mit Spannung erwarteten Konjunkturdaten aus den USA nur wenig von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag leicht um 0,10 Prozent auf 133,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug relativ stabil 2,29 Prozent.

Der Handel am Vormittag verlief über weite Strecken ruhig und ohne entscheidende Impulse. Die Aufmerksamkeit richtet sich ganz auf die USA. Dort werden am frühen Nachmittag Inflationsdaten veröffentlicht, deren Bedeutung für die US- Geldpolitik groß ist.

Die US-Zentralbank Federal Reserve steuert wegen der tendenziell rückläufigen Teuerung auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zu. Allerdings sind Zeitpunkt und Ausmaß ungewiss. In den vergangenen Wochen haben hochrangige Notenbanker immer wieder betont, dass man zunächst Zutrauen in die Nachhaltigkeit des Teuerungsrückgangs gewinnen müsse.

Nachdem die Inflation im Januar deutlich nach oben hin überrascht hatte, rechnen Fachleute für den Berichtsmonat Februar nicht mit einer Gegenbewegung. "Wir erwarten erneut einen recht starken Anstieg der Verbraucherpreise", heißt es von Analysten der Commerzbank. Kommt es so, dürfte das die Fed in ihrer abwartenden Haltung wohl bestätigen./bgf/jsl/mis