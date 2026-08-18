18.08.2026 10:47:38

Deutsche Anleihen: Zehnjahresrendite steigt auf höchstem Stand seit 2011

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist am Dienstag auf ein Mehrjahreshoch geklettert. Sie stieg auf zuletzt 3,22 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit Mai 2011. Die Anleihekurse sanken im Gegenzug. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,22 Prozent auf 123,76 Punkte. Er erreichte so den niedrigsten Stand seit Mitte Mai.

Die erneut gestiegenen Ölpreise belasteten die Kurse. So kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf mehr als 91 US-Dollar. Eine Einigung zwischen dem Iran und den USA und eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Aussicht.

Mit dem Ölpreis steigende Inflationsgefahren stützen die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen weiter anheben dürfte. Die treibt die Anleiherenditen in der Eurozone nach oben. Auch in den USA und Asien legten die Renditen angesichts der Inflationsgefahren zuletzt zu. Die im Juni noch vorherrschende Erwartungen eines rückläufigen Inflationsdrucks sind mittlerweile ausgepreist.

In Deutschland steht noch die ZEW-Konjunkturumfrage für den Monat August an. "Nach der Belastungswelle infolge des Irankriegs im Frühjahr und Frühsommer zeichnet sich nun eine fortgesetzte Erholung der Stimmungsumfrage unter den Finanzmarktakteuren ab", kommentierten die Experten der Landesbank Helaba. So habe auch der ähnlich aufgebaute Sentix-Index zugelegt. "Eine Zunahme des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen sollte daher nicht überraschen und dieser könnte sogar etwas stärker ausfallen als erwartet./jsl/mis

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