09.03.2026 13:48:38
Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,84 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Die Umlaufrendite stieg von 2,79 Prozent am Freitag auf 2,84 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 75 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,41 Prozentpunkten. Dem standen fünf Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 1,54 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 3,1 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,03 Prozent auf 124,32 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/nas
