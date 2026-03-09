09.03.2026 13:48:38

Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,84 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Die Umlaufrendite stieg von 2,79 Prozent am Freitag auf 2,84 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 75 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,41 Prozentpunkten. Dem standen fünf Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 1,54 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen vom Wert von 3,1 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,03 Prozent auf 124,32 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/nas

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.

