17.03.2026 14:14:38

Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 2,87 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von 2,90 Prozent am Vortag auf 2,87 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 77 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,45 Punkten. Dem standen keine Verlierer gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 25,2 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,24 Prozent auf 124,03 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/la/nas

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