20.04.2026 13:30:38

Deutsche Anleihen: Zur Kasse gestiegen - Umlaufrendite bei 2,95 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag zur Kasse gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug auf 2,95 Prozent, von zuvor 2,99 Prozent am Freitag, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es einen Verlierer mit einem Abschlag von 0,21 Prozentpunkten. Dem standen 76 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,51 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 1,5 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,12 Prozent auf 123,49 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/nas

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