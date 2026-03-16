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16.03.2026 13:58:38
Deutsche Anleihen: Zur Kasse gesunken - Umlaufrendite bei 2,90 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,89 Prozent am Vortag auf 2,90 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 59 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,29 Prozentpunkten. Dem standen 16 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,06 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,4 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,04 Prozent auf 123,73 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/jsl/nas
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Der heimische Aktienmarkt kamm am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpft sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.