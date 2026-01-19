19.01.2026 13:28:38

Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite bei 2,73 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Die Umlaufrendite verharrte bei 2,73 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Unter den Bundeswertpapieren gab es 21 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,31 Prozentpunkten. Dem standen 55 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,21 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte unter dem Strich Anleihen im Wert von 0,4 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,02 Prozent auf 124,64 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jsl/jkr/tih

