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16.04.2026 13:39:38
Deutsche Anleihen: Zur Kasse kaum verändert - Umlaufrendite bei 2,99 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag zur Kasse wenig bewegt. Die Umlaufrendite verharrte auf 2,99 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 22 Verlierer mit Abschlägen von bis zu 0,30 Prozentpunkten. Dem standen 52 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,08 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 0,4 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,05 Prozent auf 123,33 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/stk
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Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.