10.02.2026 15:40:41
Deutsche Bank-Aktie höher: Grüne Anleihe emittiert
Der Bond im Volumen von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 4 Jahren, ist nach 3 Jahren kündbar und mit einem Kupon von 2,875 Prozent ausgestattet. Es ist die erste Emission der Bank nach dem neuen European Green Bond Standard.
Der Erlös wird ausschließlich zur Refinanzierung von Vermögenswerten innerhalb der Kategorie "Green Buildings" des Sustainable Instruments Frameworks der Deutschen Bank verwendet.
Die Deutsche Bank-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,31 Prozent höher bei 31,87 Euro.
