FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Zwar sind die Verluste am Aktienmarkt erst einmal eingedämmt, Bundesanleihen als "sichere Häfen" bleiben dennoch gesucht. Im Bereich der Unternehmensanleihen gibt es allerdings einige schlechte Nachrichten, etwa von SoWiTec oder TPG.

27. November 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Das Geschehen am Aktienmarkt hat auch diese Woche den Rentenmarkt bestimmt. "Der Anleihemarkt profitiert von den Turbulenzen bei Aktien, Gold und Bitcoin", stellt Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank fest. "Sichere Häfen sind gesucht", bemerkt er. "Anleihen sind wieder gefragt!", erklärt auch Commerzbank-Analyst Pascal Reichert.

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Zum Ende der Woche ist etwas Ruhe gekehrt. Der Tech-Index Nasdaq 100 hat sich etwas erholt. Im Wochenvergleich ging es für die Anleihemärkte daher mehr oder weniger seitwärts. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren am Freitagmittag mit 3,29 Prozent nach 3,32 Prozent vor einer Woche.

Von echter Entspannung kann aber nicht die Rede sein - trotz Nasdaq-Erholung und Rückkehr von Nvidia-CEO Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens. "Die Credit Default Swap-Spreads von Nvidia für fünf Jahre liegen mit aktuell 145 Basispunkten immer noch weit über den zuvor 46 Basispunkten und signalisieren ein deutlich gestiegenes Kreditausfallrisiko", berichtet Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handelt.

Neue EZB-Führungsriege

Zinsreaktionen auf die Benennung der neuen EZB-Spitze blieben aus. Die Staats- und Regierungschefs der Eurostaaten hatten sich am gestrigen Donnerstag auf den Spanier Pablo Hernández de Cos als Lagarde-Nachfolger geeinigt. Zudem wird der Deutsche Markus Brunnermeier EZB-Chefvolkswirt, die Französin Laurence Boone Nachfolgerin für Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel. Laut DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater ist die EZB damit im Kampf gegen die Inflation gut aufgestellt. "Die Kandidaten für den EZB-Vorsitz und den Posten des Chefvolkswirts weisen eine ausreichende Politikferne auf", erklärt er.

Was die weitere Leitzinsentwicklung angeht, gilt der Blick den am Freitag kommender Woche anstehenden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt für den November. Die Commerzbank prognostiziert einen Stellenzuwachs um 100.000 - weniger als im Oktober, aber mehr als im September. "Solche Zahlen würden wohl die Erwartung weiterer Zinsanhebungen der US-Notenbank untermauern", erklärt Analyst Vincent Stamer.

"Vor allem mittlere Laufzeiten gefragt"

Im Handel mit Unternehmensanleihen sind laut Walter Ludwig-Händer Daniel vor allem mittlere Laufzeiten gefragt. "Bei langen Laufzeiten hält man sich dezent zurück." Er berichtet von guter Nachfrage nach einer im Juli begebenen Anleihe des Stromnetzbetreibers TenneT. Diese läuft bis 2030 und bietet zum aktuellen Kurs eine Rendite von 3,96 Prozent (XS3433863621). Außerdem gefragt: Anleihen von DHL mit Fälligkeit 2032 und aktuell 3,79 Prozent (XS3084418907) sowie Mercedes-Benz 2031 und 3,89 Prozent (DE000A3LH6U5).

Neuer Multitude-Bonds beliebt

Gut an kommt laut Brunner die neue Hybridanleihe des Fintechs Multitude, die aktuell einen Zins von 11,754 bietet (NO0013771782).

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares bietet Inhabern der im März 2027 fälligen Anleihe (NO0012530965) einen vorzeitigen Umtausch in die Anleihe mit Laufzeit bis 2029 (NO0013325407) an, wie Brunner außerdem berichtet. Wer umtauscht, erhält zusätzlich eine Prämie von 0,563 Prozent des Nennwerts. Die Umtauschfrist läuft bis zum 4. Dezember. Die bis 2027 laufende Anleihe wird aktuell zu 100,6 Prozent gehandelt, die bis 2029 laufende um 101 Prozent.

TPG nochmals schwächer, "wohl Totalausfall" bei SoWiTec

Schwer angeschlagen zeigt sich Brunner zufolge The Platform Group (NO0013256834). "Der Nervosität ist groß." Vor allem das Manager Magazin berichtet seit 2025 sehr kritisch über das Düsseldorfer Plattformunternehmen. Die Anleihe notiert nur noch bei 24,5 Prozent, die Aktie (DE000A40ZW88) hat ein Allzeittief erreicht. "Nun soll es eine außerordentliche Hauptversammlung geben, auf der über die Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:1 und eine Kapitalerhöhung abgestimmt werden soll", erklärt Brunner.

Nochmals gefallen ist der Kurs von SoWiTec (DE000A30V6L2), der nach zuletzt über 1 Prozent jetzt nur noch bei 0,2 Prozent liegt. Der Solar- und Windkraftentwickler befindet sich im Insolvenzverfahren. "Anleihehalter müssen wohl mit dem Totalverlust rechnen", bemerkt Brunner. Nach aktuellem Stand bleibe im Insolvenzverfahren für die Anleihehalter nichts übrig.

Brunner weist zudem auf die noch bis zum 4. Dezember (DirectPlace der Deutschen Börse Frankfurt) laufende Zeichnungsfrist für die neue Anleihe von Semper idem Underberg mit Laufzeit bis 2032 (DE000A5GS750). Der Kupon soll zwischen 6 und 6,75 Prozent liegen.

Von Anna-Maria Borse, 27. November 2026, © Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)