Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB): Bezugsfrist für die 4,50%-Wandelanleihe 2025/2030 gestartet - Vorstand erwartet Vollplatzierung

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteili­gungs­gesell­schaft AG (DEWB) hat das Bezugs­angebot für die am 14. Mai 2025 beschlos­sene Emission einer 4,50%-Wandel­schuld­ver­schreibung 2025/2030 veröffentlicht. Die Wandel­anleihe 2025/2030 wird den Aktio­nären der DEWB im Wege des mittel­baren Bezugs­rechts angeboten. Das Bezugs­angebot erfolgt prospekt­frei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapier­prospekt­gesetz (WpPG). Vom 16. Mai bis einschließlich 30. Mai 2025 haben die Aktionäre der DEWB die Möglichkeit, ihr Bezugsrecht wahrzunehmen.



Die Wandelanleihe 2025/2030 mit Laufzeit vom 1. Juni 2025 bis 31. Mai 2030 hat ein Gesamtvolumen von bis zu 4,0 Mio. Euro und ist eingeteilt in bis zu 4.000 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro. Der Kupon beträgt 4,50% p. a. und wird halbjährlich gezahlt (ISIN DE000A4DFTW7 / WKN A4DFTW).



Die Anleihegläubiger sind während der Laufzeit berechtigt, die Wandelanleihe 2025/2030 innerhalb der Laufzeit in jährlichen dafür vorgesehenen Wandlungsfenstern in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Der Bezugspreis beträgt anfänglich 1,50 Euro. Die Wandelanleihe 2025/2030 soll im Freiverkehr der Börse Hamburg notiert werden.



Nicht von Aktionären gezeichnete Teilschuldverschreibungen werden parallel zum Bezugsangebot im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zur Zeichnung angeboten. Aus den bisherigen Gesprächen liegen bereits Zeichnungszusagen von Investoren über bis zu 4,0 Mio. Euro vor. Entsprechend geht der Vorstand der DEWB von einer vollständigen Platzierung der Wandelanleihe 2025/2030 aus – unabhängig vom Umfang der Inanspruchnahme durch die Aktionäre im Rahmen des Bezugsangebots.



"Wir freuen uns über den positiven Zuspruch von Investorenseite und die Zeichnungszusagen in Höhe des gesamten geplanten Emissionsvolumens. Dieser Platzierungserfolg zu attraktiven Konditionen in einem weiterhin sehr herausfordernden Umfeld für Minibonds belegt das große Vertrauen der Investoren in Bezug auf die DEWB und ihr Beteiligungsportfolio, insbesondere die Kernbeteiligung LAIQON. Damit ist unsere strategische Handlungsfähigkeit und die Finanzierung künftiger Wachstumsprojekte abgesichert", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB.



Der Emissionserlös soll zur Rückführung der Bankfinanzierung sowie für das operative Geschäft der DEWB verwendet werden. Mit der Teilablösung einer Bankkreditlinie, die ursprünglich zur Akquisitionsfinanzierung der Kernbeteiligung im Jahre 2018 etabliert wurde und entsprechend besichert ist, wird die Gesamtfinanzierung der DEWB deutlich unabhängiger von der kurzfristigen Aktienkursentwicklung der Kernbeteiligung LAIQON, aufgestellt.



"Mit einer erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe 2025/2030 stellen wir die Finanzierung unserer Beteiligung an der LAIQON AG unabhängig von der kurzfristigen Kursentwicklung der LAIQON-Aktie auf eine solide Basis. Wir sind aufgrund der operativen und strategischen Erfolge mehr denn je von LAIQON überzeugt und halten an unserer positiven Erwartung an die mittelfristige Wertentwicklung bei LAIQON fest", ergänzt Marco Scheidler, CFO der DEWB.



Das Basisinformationsblatt zur Wandelanleihe 2025/2030 steht auf der Website der DEWB unter dewb.de/investor-relations/ zum Download zur Verfügung. Das Bezugsangebot ist am 15. Mai 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.



Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den vergangenen 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 51 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.



