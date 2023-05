Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) prüft die Möglichkeiten der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. In diesem Zusammenhang hat der Vorstand heute beschlossen, die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG zu mandatieren. Die Unternehmensanleihe soll zunächst im Rahmen eines Umtauschangebots den Anleihegläubigern der bisherigen mit einem Zins von 4% p.a. ausgestatteten Unternehmensanleihe 2018/2023 (DE000A2LQL97), die am 01. Juli 2023 fällig wird, angeboten werden. Das Umtauschangebot wird sich nur an Inhaber der Anleihe 2018/2023 richten, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens EUR 100.000,-- tauschen. Die nicht von den bisherigen Anleihegläubigern gezeichneten Schuldverschreibungen der neuen Anleihe sollen dann im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren angeboten werden.



Die Gesellschaft wird auf Basis von Gesprächen mit Marktteilnehmern entscheiden, ob und in welcher Höhe bzw. mit welchen Konditionen die Unternehmensanleihe begeben wird.



Foto: © Csaba Nagy auf Pixabay