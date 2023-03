Die Inflation in Deutschland bleibt hartnäckig. Entgegen den Markterwartungen ist die Inflationsrate im Februar 2023 unverändert bei 8,7 Prozent geblieben. Der harmonisierte Preisindex stieg sogar von 9,3 Prozent im Februar, nach 9,2 Prozent im Januar. Entlastungen kommen von den Energiepreisen, wobei auch die Gas- und Strompreisbremse hilft. Sorgenkinder bleiben aber die hohen Nahrungsmittelpreise, die auch im Februar im Vorjahresvergleich um +21,8 Prozent zulegten, und der unterliegende Preistrend. Dienstleistungspreise steigen, Unternehmen geben ihre höheren Kosten an die Verbraucher weiter, und auch die Löhne werden weiter anziehen. Insofern rechnen wir nicht mit einem schnellen Rückgang der Kernrate, weder in Deutschland noch in der Eurozone . Damit steigt der Druck auf die EZB, auch über den März hinaus die Leitzinsen weiter deutlich anzuheben.



Foto: © Foto-RaBe auf Pixabay