Von Emese Bartha und Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die am 28. Juni im Auktionsverfahren an den Markt kommende deutsche fünfjährige Bundesanleihe wird mit einem Zinskupon über 1,30 Prozent ausgestattet sein, wie die Deutsche Finanzagentur am Montag ankündigte. Seit 2015 trugen sämtliche Neuemissionen in diesem Laufzeitenbereich einen auf Null lautenden Zinskupon. Anleihezeichner waren während dieser Zeit also bereit, für die Sicherheit deutscher Anleihen auf Zinsen zu verzichten bzw. sogar Zinsverluste hinzunehmen.

Dies hat sich in den vergangenen Monaten mit der nun ebenfalls auf einen Zinserhöhungszyklus umschwenkenden Politik der EZB vor dem Hintergrund der viel zu hohen Inflation geändert. Am Anleihemarkt sind die Renditen bereits seit einiger Zeit wieder positiv, im Fünfjahresbereich erfolgte der Dreh ins Plus Mitte März.

Nachfolgend die Einzelheiten derAuktion am Dienstag:

Auktionstag 28. Juni 2022

Emission 1,30-prozemtige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. Oktober 2027

Volumen 4 Mrd EUR

Settlement 30. Juni 2022

