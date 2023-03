DNB ASA, das größte Finanzdienstleistungsunternehmen in Norwegen mit Sitz in Oslo, begibt einen 6-jährigen Green Bond, senior preferred, ISIN: XS2597696124, Listing: Euronext-Dublin, Bookrunners Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, DNB, Goldman Sachs und J.P. Morgan. Stückelung 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Laufzeit 14.03.2029, IPT: Mid Swap +90 bp (ca. 4,36%). Coporate Ratings: Moody´s Aa2 stabil, S&P AA- stabil.



Weitere Green Bond und Social Bond Neuemissionen:



Intesa Sanpaolo S.p.A., eines der größten italienischen Kreditinstitute mit Sitz in Turin, emittiert einen 6-jährigen Green Bond (senior non-preferred) in GBP, UKT +300-310 bp (ca. 6,81%).



Andalusien emittiert einen 10-jährigen Sustainability Bond. Andalusien wird mit Baa2, BBB+ und BBB- gerated. Initial Price Talk: SPGB +32 bp (ca. 4%).



NatWest emittiert einen fünfjährigen Social Bond, 500 Mio. Euro, IPT: Mid Swap +145 bp (ca. 5%).



Stellantis7-jährigen Green Bond (EUR Benchmark, senior unsecured). Initial Price Talk: Mid Swap +150 bp (ca. 4,83%).



SOWITEC group, secured, 8,00% Green Bond, Bookrunner: Quirin Privatbank und ICF BANK.



Foto: Oslo © Alexandra von Gutthenbach-Lindau auf Pixabay