Dominikanische Republik und Petroleos Mexicanos (Pemex) emittieren Anleihen. Die Dominikanische Republik emittiert Anleihe mit zwei Tranchen: 10 Jahre DOP-linkes und 8 Jahre USD. Die DOP-linked-Tranche hat eine Laufzeit bis 03.02.0233, erwartet wird eine Rendite von ca. 14%. Die USD-Tranche hat eine Laufzeit bis 03.02.0231, erwartet wird eine Rendite zwischen 7% und 8%.

Die DOP-linked-Tranche wird in USD abgerechnet und zurückgezahlt, ist aber an die Entwicklung des DOP gelinkt. Der Wechselkurs ist bei Emission wie folgt festgelegt: 56,6207 DOP per 1 USD. Die Dominikanische Republik wird mit Ba3, BB bzw. BB- gerated. Listing Luxemburg, New York Law. Stückelung: 50.000 DOP, Mindestorder 8.000.000 DOP bzw. 1.000 USD und 150.000. USD. Joint Bookrunners: Citigroup und J.P. Morgan.



Petroleos Mexicanos (Pemex) emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit bis 07.02.2033 (10 Jahre). Initial Price Talk ca. 10,875%. Pemex wird mit B1 (Moody´s) bzw. BBB (S&P) gerated. Senior unsecured, 144A, Reg S, Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 10.000 USD, New York Law, Listing Luxemburg, Bookrunner Barclays, J.P. Morgan und Mizuho.



Foto: Dominikanische Republik © Viktor auf Pixabay