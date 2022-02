Die DVI Gruppe, inhabergeführter Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten, emittiert erstmals in der Unternehmensgeschichte eine börsennotierte Anleihe (ISIN XS2431964001). Die Vermarktung der Anleihe, die im Dezember mit einer virtuellen Investor Roadshow begann, konnte am 18. Januar mit der Platzierung eines Zeichnungsvolumens von € 350 Millionen an 33 namhafte institutionelle Investoren aus 14, vornehmlich europäischen Ländern erfolgreich abgeschlossen werden. Dabei agierte die Deutsche Bank als Sole Global Coordinator, die zudem gemeinsam mit der UniCredit als Joint Bookrunner mandatiert war.



Der Anleiheerlös wird vornehmlich der Ankaufsfinanzierung von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten mit positiver wirtschaftlicher Dynamik dienen. Darüber hinaus werden eine „Handvoll“ bestehender Bankenfinanzierungen vorzeitig abgelöst, mit dem Ziel, das Portfolio an unbesicherten Immobilien auszubauen. Die fünfjährige Anleihe weist einen jährlichen Kupon von 2,5% auf und stellt den Auftakt des geplanten Anleiheprogramms dar. Mit der Erstemission erfährt die Finanzierungstruktur der Unternehmensgruppe eine gewichtige Verbreiterung, die der Fähigkeit Ankäufe rasch und flexibel auszuführen zugutekommen wird.



Bewertung von Fitch Ratings und S&P Global



Vorausgegangen war der Emission die Bonitätsbeurteilung der DVI und der geplanten Anleihe durch die international renommierten Ratingagenturen S&P Global und Fitch Ratings, die übereinstimmend mit dem Investment Grade „BBB- (stable)“, das heißt mit stabilem Ausblick, erfolgte. Im Rating Report von Fitch Ratings heißt es: „Das Erst-Rating der DVI spiegelt das auf Mietwohnungen konzentrierte Portfolio in Berlin und das wachsende Engagement in regionalen Büromärkten in anderen deutschen Großstädten wider.“ S&P Global schreibt: „Der stabile Ausblick spiegelt unsere Sicht des sehr widerstandskräftigen DVI Portfolios an Wohnimmobilien wider. Wir gehen davon aus, dass die Vermögenswerte der Gruppe über unseren Prognosehorizont hinweg stabile Erträge erwirtschaften werden, da die Auslastung vor dem Hintergrund einer sehr günstigen Marktdynamik in Deutschland, insbesondere in Berlin, hoch ist.“



Die Investment Grade Ratings bestätigen die Bonität der DVI und die Solidität des geplanten Wachstumspfads.



Positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2021



DVI hat 2021 trotz des durch die Corona-Pandemie veränderten Marktumfelds Immobilien in Berlin, Erfurt und Mainz mit einer Mietfläche von über 80.000 Quadratmetern erworben und damit das Bestandsportfolio auf rund 790.000 Quadratmeter vergrößern können. Darüber hinaus erfolgte 2021 in Kooperation mit Projektpartnern der Baustart des am Berliner Alexanderplatz gelegenen Bürohauses „C1 – Central One Midtown Offices“ sowie der Ankauf einer 220.000 Quadratmeter großen gewerblichen Entwicklungsfläche am Flughafen BER.





