Bei der DWS Group gibt es personelle Veränderungen in der Investment Division und der Client Coverage Division. Stefan Kreuzkamp als Leiter der Investment Division und Dirk Görgen als Leiter der Client Coverage Division nehmen die folgenden Änderungen in ihren jeweiligen Führungsteams vor:



Änderungen Investment Division

Global Chief Investment Officer (CIO)

Die Bereiche Chief Investment Office, Multi Asset & Solutions und das Research House werden unter der Leitung von Björn Jesch zusammengeführt, der neuer Global Chief Investment Officer (CIO) der DWS wird. Jesch bleibt darüber hinaus CEO der DWS CH AG. Eine der Kernaufgaben des zusammengelegten Teams wird es sein, taktische und strategische Anlagethemen über alle liquiden und illiquiden Anlageklassen hinweg zu identifizieren.



Active

Die Bereiche Active Equity und Fixed Income (einschließlich Cash) werden in der Active Business Unit zusammengeführt und von Vincenzo Vedda verantwortet. Vedda verfügt über einen reichen Erfahrungsschatz in allen Anlageklassen. Zuletzt hat er das europäische (ex. Deutschland und Österreich) Client Coverage Team geleitet sowie das globale Wholesale-Geschäft der DWS verantwortet. Davor war er Global Head of Trading.



Systematic Solutions and Implementation Platform

Der Bereich Systematic Investment Solutions, der zuvor von Fiona Bassett verantwortet wurde, wird künftig zusammen mit dem Handel in der neuen Geschäftseinheit Systematic Solution und Implementation Platform unter der Leitung von Fiona Bassett vereint.



Änderungen Client Coverage Division

EMEA excl. Deutschland und Österreich

Alexia Giugni übernimmt die Leitung des Bereichs Client Coverage EMEA (excl. Deutschland und Österreich). Giugni wird ihre Rolle als Country Head für Italien beibehalten. Sie ist im institutionellen Geschäft verwurzelt und hat entscheidend dazu beigetragen, dieses Segment weiterzuentwickeln und den Erfolg des Wholesale-Geschäfts zu steigern.



Wholesale Client Coverage

Gero Schomann leitet künftig das globale Wholesale Client Coverage Segment. Seine bisherige Rolle als Leiter Client Coverage Deutschland und Österreich behält Schomann bei.





