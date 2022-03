Die Geschäftsführung der E-Stream Beteiligungs GmbH hat beschlossen, eine effektiv verbriefte Order-Wandelschuldverschreibung in Höhe von bis zu 999.000 Euro zu begeben. Die E-Stream-Wandelanleihe 2022/2024 mit einer Verzinsung von 4,75% p.a. wird in Anteilsscheine von 1.000 Euro gestückelt. Die Wandelanleihe wird zu einem Preis von 100% ausgegeben.



„Nach fünfjähriger Forschung und Entwicklung kann das Unternehmen E-Stream seine Ergebnisse in die Tat umsetzen, so Dirk Köster“, CEO des Unternehmens. „Unsere Technik beruht auf Rundzellen und erreicht eine außerordentlich hohe Energiedichte. Auf Grund unserer Hightech-Platinen-Technik sind unsere Batteriezellen nicht fest mit Kabeln verlötet oder geschweißt und können daher leicht ausgetauscht werden. Zugleich werden sogar beim Schnellladen nur Temperaturen im normalen Betriebsbereich ohne spezielle Kühlung erreicht. Kurz gesagt: Wir sind in der Lage unsere Batterien und Energiespeicher in unter 15 Minuten von 20% auf 80% ultraschnell zu laden und zu entladen, und verfügen durch die maximal mögliche Energiedichte über eine viel größere Reichweite als bekannte große Anbieter im Automobilbereich und eignet sich hervorragend zum Einsatz für (Schnell-) Ladesäulen. Was die Entsorgung unserer Zellen angeht setzen wir auf das Second-Life-Prinzip. Dies spart Ressourcen, ist kostengünstiger und ist ökologisch einfach herausragend umweltfreundlich“.



Über E-Stream

Die E-Stream Beteiligungs GmbH ist die Muttergesellschaft der E-Stream GmbH & Co KGaA sowie der E-Stream Management GmbH. Unsere Mission als Technologieunternehmen im Bereich der Batteriespeichersysteme ist es einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende zu leisten, und das Etablieren einer effizienten Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Inspiriert und motiviert von der Vision einer sauberen, nachhaltigen und umweltbewussten Nutzung von Rohstoffen sowie einer ressourcen-und energiesparenden Wirtschaft im Bereich der elektrochemischen Speichersysteme. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter arbeiten täglich an Lösungen, um die Nutzung erneuerbarer Energien effizienter zu gestalten und grüne Energie für Jedermann in verschiedensten Anwendungen verfügbar zu machen. Ausgehend von der e.quikk Technologie als Hauptbestandteil der E-Stream Batteriesysteme ist man nun in der Lage, kostengünstig flexible und modular aufgebaute Speichersysteme zu entwickeln und zu produzieren. Unsere Technologie erzielt nachweislich innovative Fortschritte in den Bereichen Energie- und Kosteneffizienz sowie Nachhaltigkeit und Umweltschutz.





www.fixed-income.org

Foto: Thomas Krämer, Geschäftsführer Foto: Thomas Krämer, Geschäftsführer

©

E-Stream









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.