Die East Japan Railway Co emittiert einen 20-jährigen Green Bond. Erwartet wird ein Spread von 150 bp gegenüber Mid Swap. Die East Japan Railway Co wird mit A1 bzw. A+ gerated. Format: Senior unsecured, Green Bond, Laufzeit: 22.02.2043, Settlement: 22.02.2023, Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro, Listing: Luxemburg, englisches Recht, ISIN: XS2588859376, Bookrunners: Bank of Amercia, BNP Paribas und Nomura.



Screenshot: © East Japan Railway