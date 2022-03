www.fixed-income.org

Die Eleving Group S.A. (ehemals Mogo Finance), ein in Riga, Lettland, ansässiger führender Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Zentraleuropa, der GUS und Ostafrika, hat eine Ende Dezember 2021 eine Hybrid-Wandelanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren begeben. Der Kupon beträgt 12,00% p.a. Die Anleihe ist jetzt auch an der Börse Frankfurt gelistet (ISIN: XS2427362491, WKN: A3K3KC).Die Eleving Group umfasst eine Reihe internationaler und schnell wachsender Finanztechnologieunternehmen mit globaler Präsenz. Die Gruppe ist in den Segmenten Fahrzeug- und Verbraucherfinanzierung auf 3 Kontinenten tätig. Bis heute hat der Konzern knapp 1 Mrd. Euro an Krediten vergeben und verfügt über ein Netto-Kreditportfolio von über 240 Mio. Euro. Nachdem die Gruppe im ersten Jahr ihrer Tätigkeit im gesamten Baltikum expandiert hatte, setzte sie ihre Expansion in den folgenden Jahren fort und bediente insgesamt 14 aktive Märkte. Mit Hauptsitz in Lettland ist die Gruppe im Baltikum, in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, im Kaukasus, in Zentralasien und in Ostafrika tätig. Seit 2020 ist die Gruppe zwei Jahre in Folge auf der Financial Times-Liste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgeführt.