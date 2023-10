Heute endet die Zeichnungsfrist für die neue 13,00%-Anleihe 2023/28 der Eleving Group, Luxemburg/Riga (ISIN DE000A3LL7M4, WKN A3LL7M).



Die Eleving Group ist ein führender Anbieter von Konsumenten­krediten und Gebraucht­wagen­finanzierungen in Mitteleuropa, der GUS, Ost- und Subsahara-Afrika-Region. Die Firmen­gruppe ist in 16 Ländern auf 3 Kontinenten aktiv.



Das öffentliche Angebot in Estland, Lettland und Litauen begann am 2. Oktober, in Deutschland am 4. Oktober und endet am 20. Oktober 2023 um 14:00 Uhr EET. Die neue Anleihe der Eleving Group 2023/28 wird voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2023 zum Handel am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am Regulierten Markt der Nasdaq Riga zugelassen. Deutsche Anleger können wie gewohnt über „DirectPlace“ zeichnen, d.h. via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt.



Die Anleiheemission wird von Signet Bank AS (Lettland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) begleitet. Aalto Capital (Deutschland) fungiert als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.





Sämtliche Informationen zum Angebotsprozess, der von der CSSF genehmigte Wertpapierprospekt sowie die einzusehenden Unterlagen sind auf der Website der Gruppe verfügbar: eleving.com/investors.

Emittentin Eleving Group S.A. (Luxembourg) Format Senior secured Kupon 13,00% p.a. Zinszahlung quartalsweise Zeichnungsfrist 04.10.-20.10.2023 Umtauschfrist der Mogo AS-Anleihe 16.09.-13.10.2023 Valuta 31.10.2023 Laufzeit 31.10.2028 Volumen bis zu 75 Mio. Euro Stückelung / Mindestorder 100 Euro, 1.000 Euro ISIN DE000A3LL7M4 Anwendbares Recht Luxemburger Recht Lead Manager Signet Bank AS, Lettland Co Managers Bankhaus Scheich (Deutschland), Evernord (Litauen), Redgate Capital (Estland) Listing Nasdaq Riga Stock Exchange (Regulierter Market) und Börse Frankfurt (Regulierter Market) Internet www.invest.eleving.com/

Details zur Anleiheemission sind unter www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ zu finden.