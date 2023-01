EnBW hat zwei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,25 Mrd. Euro begeben. Die Erlöse aus den Anleihen fließen in die Umsetzung der auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensstrategie, sind jedoch keinen konkreten Projekten zugeordnet.



Die beiden Anleihen eine Laufzeit von 5,5 beziehungsweise 12 Jahren. Die 5,5-jährige Tranche hat einen Kupon von 3,50%, der Emissionspreis betrug 99,818%. Die 12-jährige Tranche hat einen Kupon von 4,00%, der Emissionspreis betrug 99,625%. Die Emission traf auf hohe Nachfrage der Investoren mit einem Orderbuch von insgesamt über 3 Mrd. Euro.



Im Rahmen ihrer Strategie 2025 treibt die EnBW die Energiewende auf drei Infrastruktur-Feldern voran: Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur, Intelligente Infrastruktur für Kunden, sowie das Geschäftsfeld Systemkritische Infrastruktur. Dabei steht der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Kombination mit dem Ausbau der Stromnetze, dem Ausbau der Elektromobilität und dem Aufbau einer zukünftigen Infrastruktur für die Erzeugung und Versorgung mit Wasserstoff und grünen Gasen im Mittelpunkt.



Finanzvorstand Thomas Kusterer: „Mit einem ausgewogenen Geschäftsportfolio und der intelligenten Steuerung unserer finanziellen Handlungsspielräume wollen wir unseren Wachstumskurs fortsetzen und schauen deshalb auch sehr positiv auf die weitere Entwicklung unseres Unternehmens in den kommenden Jahren.“



Strategisch ist die EnBW klar auf den Aufbau einer klimaneutralen Welt und auf das Gelingen der Energiewende und der Verkehrswende ausgerichtet. „Wir investieren in die Infrastruktur unseres Landes und das ist für unsere Gesellschaft insgesamt – aber auch für die EnBW – wichtig, um die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende und die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschlands zu gewährleisten,“ so Kusterer weiter.



Die Anleihen werden mit A- (S&P), Baa1 (Moody’s) gerated. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, BayernLB, BBVA, ING, SEB und SMBC begleitet.



www.fixed-income.org

Foto: Thomas Kusterer, CFO © EnBW