Die Volkswagen Leasing GmbH hat ihre erste Green Bond Transaktion begeben. Insgesamt drei Anleihen im Volumen von zwei Mrd. Euro wurden heute auf Basis des kürzlich veröffentlichten Green Finance Frameworks der Volkswagen Financial Services AG emittiert. Volkswagen Financial Services AG Finanzvorstand Frank Fieder sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere ersten grünen Anleihen nun erfolgreich am Markt platziert zu haben. Damit findet das für uns und unsere internationalen Investoren so wichtige Thema Nachhaltigkeit, als Kernelement unserer Strategie Mobility2030, auch in unserem strategischen Refinanzierungsmix Eingang. Gleichzeitig unterstützen wir den Absatz der Elektro-Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns.“



Mit den Emissionserlösen der grünen Anleihen werden ausschließlich Finanzierungsprodukte für sogenannte BEV (Battery Electric Vehicle), also rein batteriebetriebene Fahrzeuge finanziert und refinanziert. Über die Mittelverwendung wird transparent berichtet; ein externer Prüfer bestätigt die mit den Framework-Vorgaben konforme Erlösverwendung. Darüber hinaus hat das sogenannte Green Finance Committee, ein aus Vorständen und Mitarbeitern bestehendes Expertenteam, eine weitere Überwachungsfunktion inne.



Frank Fiedler weiter: „Im Rahmen unserer Strategie MOBILITY2030 ist Nachhaltigkeit als strategische Dimension in allen Unternehmensbereichen verankert. Dies umfasst auch unsere Refinanzierungsaktivitäten. Auch für unsere internationalen Investoren ist Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Wir folgen mit dem Green Bond einerseits Markterwartungen und unterstreichen gleichzeitig, dass wir es ernst meinen.“



Die Volkswagen Finanzdienstleistungen sind ein Geschäftsbereich der Volkswagen AG (Konzern) und umfassen die Volkswagen Financial Services AG mit ihren Beteiligungsgesellschaften, die Volkswagen Bank GmbH, die Porsche Financial Services sowie die direkt oder indirekt der Volkswagen AG gehörenden Finanzdienstleistungsgesellschaften in den USA und Kanada – mit Ausnahme der Marke Scania sowie der Porsche Holding Salzburg. Die wesentlichen Geschäftsfelder umfassen dabei die Händler- und Kundenfinanzierung, das Leasing, das Bank- und Versicherungsgeschäft, das Flottenmanagementgeschäft sowie Mobilitätsangebote. Weltweit sind bei Volkswagen Finanzdienstleistungen 17.713 Mitarbeiter beschäftigt – davon 7.692 allein in Deutschland. Die Volkswagen Finanzdienstleistungen weisen eine Bilanzsumme von rund 240,0 Milliarden Euro, ein Operatives Ergebnis von 5,60 Mrd. Euro und einen Bestand von rund 22,0 Millionen Verträgen aus (Stand: 31.12.2022).



Foto: Volkswagen ID.4 © Volkwagen AG