Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute das finale Closing des Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) bekanntgegeben. Der Fonds ermöglicht es institutionellen Anlegern gemeinsam mit der Allianz in ihr globales Private-Debt-Programm zu investieren. Dank des großen Interesses von Anlegern aus ganz Europa konnte der AGDPDF mit seinen weiteren Investmentvehikeln mehr als 3 Mrd. Euro einsammeln. Damit war der Fonds mit seinem ursprünglichen Zielvolumen von 1,5 Mrd. Euro stark überzeichnet. Ziel des Fonds ist es, ein über verschiedene Regionen, Segmente, Jahrgänge, Sektoren und Unternehmen diversifiziertes Portfolio mit stabilen und attraktiven risikoadjustierten Renditen aufzubauen.



Der AGDPDF tätigt weltweit Primärinvestitionen in Fonds sowie Co-Investments und investiert in Fonds führender Manager. Die Allianz Versicherungsportfolien sind dabei starke Ankerinvestoren in den Fonds, was die enge Interessensausrichtung gewährleistet. Als einer der weltweit führenden Investoren im Bereich Private Debt investiert die Allianz seit mehr als 15 Jahren im Auftrag der Allianz Versicherungsgesellschaften in Private-Debt-Fonds und hat ein breit diversifiziertes Portfolio von über 35 Mrd. Euro aufgebaut.



Marc Smid, Senior Portfolio Manager Private Debt bei AllianzGI, fügt hinzu: „Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen und das große Interesse unserer Kunden, die dank unserer starken Marktposition Zugang zu Investitionsmöglichkeiten weltweit erhalten. Wir freuen uns darauf, die besten Anlagemöglichkeiten für unsere Investoren zu nutzen und planen unser Angebot in dieser Anlageklasse mit der Auflegung einer neuen Strategie bald weiter auszubauen.“



Das Team, das den Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) verwaltet, verantwortet auch den Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO), den Allianz Private Debt Secondaries Fund (APDS) und den Allianz Global Infrastructure and Energy Transition Fund (AGIETD). Die Auflegung der Nachfolgestrategie des AGDPD ist für Mitte 2023 geplant.



AllianzGI bietet eine breite Palette von Anlagelösungen an und verwaltet ein Vermögen von rund 85 Mrd. Euro in Private Markets.



Foto: Marc Smid © AllianzGI