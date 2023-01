Allianz Global Investors (AllianzGI) hat das erste Closing des Allianz Private Debt Secondaries Fund (APDS) bei 250 Mio. Euro bekannt-gegeben. Der Fonds wurde im September 2022 aufgelegt und ist der erste Sekundärmarktfonds der Allianz Gruppe. Mit dem APDS können institutionelle Anleger von der starken Position der Allianz bei Investitionen in Primärmarktfonds und Co-Investitionen im Bereich Private Debt profitieren und in Sekundärmarkttransaktionen in den USA, Europa und Asien investieren. Das Zielvolumen des Fonds beträgt 500 Mio. Euro.



Als einer der weltweit führenden Private-Debt-Investoren sind die Versicherungsgesellschaften der Allianz wichtige Investoren des APDS. Der Fonds wird sich auf vorrangige Direktkredite konzentrieren, die selektiv durch opportunistische Positionen ergänzt werden, mit dem Ziel, ein über Manager, Sektoren und Regionen diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Der APDS zielt darauf ab, seinen Anlegern eine hohe Barrendite, eine Illiquiditätsprämie, eine hohe Diversifizierung sowie einen starken Schutz vor Verlusten zu ermöglichen.



Joaquin Ardit, Senior Portfolio Manager bei AllianzGI, sagt: „Der Sekundärmarkt für Private Debt entwickelt sich stark. Aufgrund des volatilen Marktumfelds und eines allgemein reiferen Marktes erwarten wir in den nächsten Jahren ein beschleunigtes Wachstum von Private Debt Secondaries. Dank unserer Expertise und unseres globalen Private-Debt-Netzwerks freuen wir uns, unseren institutionellen Kunden eine Lösung anbieten zu können, um gemeinsam mit der Allianz in dieses wachsende Segment zu investieren. Mit dem APDS können Investoren von unserem einzigartigen Marktzugang und unserer langjährigen Anlageerfahrung von über 15 Jahren profitieren.“



Der APDS wird vom gleichen Team wie der Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) und der Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO) verwaltet.



AllianzGI bietet eine breite Palette an Anlagelösungen und verwaltet ein Vermögen von rund 90 Mrd. EUR im Bereich Private Markets.



Foto: Joaquin Ardit © AllianzGI