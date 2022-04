Allianz Global Investors (AllianzGI) hat heute das erste Closing des Allianz Global Real Estate Debt Opportunities Fund (AGREDO) bei 515 Mio. Euro bekannt gegeben. Der Fonds, der im Februar 2022 aufgelegt wurde, ist der erste Real Estate Private Debt Fund von AllianzGI. Mit AGREDO können Anleger an der Seite der Allianz investieren und somit Zugang zu einem weltweit diversifizierten Portfolio von Immobilienkrediten erhalten, die darauf abzielen höhere Renditen bei starker Verlustabsicherung zu generieren.



Die Allianz ist einer der weltweit führenden Immobilieninvestoren und hat in den letzten zehn Jahren ein Portfolio von Real Estate Private Debt Funds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 5 Mrd. Euro aufgebaut. Mit der Auflegung von AGREDO haben professionelle Investoren erstmals die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den Versicherungsgesellschaften der Allianz an dieser Strategie zu beteiligen.



Der AGREDO investiert in Immobilienfinanzierungsfonds und Co-Investments, die weltweit Immobilienanlagen und -projekte finanzieren. Durch Investitionen in verschiedene Regionen, Segmente, Jahrgänge, Sektoren und Finanzierungsstadien soll ein hohes Maß an Portfolio-diversifizierung erreicht werden. Der AGREDO wird in verschiedene Sektoren investieren, darunter Wohn-, Logistik- und Büroimmobilien, aber auch in Nischen wie Studierendenwohnungen oder Wissenschaftsparks. Da die Allianz mindestens 50% des Kapitals bei jeder künftigen Transaktion des Fonds investiert, besteht eine starke Interessensausrichtung mit der Allianz Gruppe.



Alexander Schmitt, Senior Portfolio Manager bei AllianzGI, sagte: „Wir freuen uns sehr über das erste Closing des AGREDO nach nur wenigen Wochen, was das Vertrauen unserer renommierten Kunden in unsere Plattform unterstreicht. Investoren in diese Strategie profitieren von unserem globalen Marktzugang und unserer langjährigen Erfahrung. Als einer der ersten Private-Debt-Investoren freuen wir uns darauf, für unsere Investoren viele neue Anlagemöglichkeiten in ein global diversifiziertes Portfolio zu nutzen.“



Der AGREDO wird vom selben Investmentteam wie der Allianz Global Diversified Private Debt Fund (AGDPDF) verwaltet und verfolgt eine ähnliche Strategie. Während beim AGREDO der Schwerpunkt beim Aufbau eines weltweit diversifizierten Portfolios von Private-Debt-Fonds und Co-Investments auf Real Estate Private Debt liegt, liegt dieser beim AGDPDF auf Corporate Private Debt. Der AGDPDF wurde im Juni 2021 aufgelegt.



AllianzGI bietet eine breite Auswahl an Anlagelösungen an und verwaltet ein Vermögen von rund 93 Mrd. Euro in Private Markets.





www.fixed-income.org

Foto: Alexander Schmitt Foto: Alexander Schmitt

©

AllianzGI









Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.