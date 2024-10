Das nachhaltige Swiss­canto-Staaten­rating beleuchtete 198 Länder - und damit fünf mehr als im Vorjahr - in den drei Dimensionen Environ­ment (E), Social (S) und Gover­nance (G). Und es gibt einen neuen Spitzen­reiter sowie weitere Verän­derungen in den Top-10-Platzierungen. Fabio Pellizzari, Head of ESG Strategie & Business Development bei Swisscanto, sagt: „Dänemark hat Norwegen vom Thron gestoßen. Damit konnte sich Dänemark vom letztjährigen zweiten Rang verbessern, und Norwegen fiel auf Platz 5. Neu auf dem Podium sind Island und die Schweiz, welche sich beide um zwei Plätze verbessern konnten. Generell bleibt Nordeuropa die führende Region in punkto Nachhaltigkeit beziehungsweise bei ESG-Kriterien. Doch auch auf der anderen Seite der Erde sind positive Entwicklungen im Gange, wie Neuseeland und Australien als Top-10-Länder unterstreichen.“



Der Swisscanto ESG Score für Staaten basiert auf einer Bewertung von rund 80 ESG-Faktoren. Die Dimension Umwelt beurteilt vorwiegend Werte zum Ressourcenverbrauch und zur Ressourceneffizienz wie Wasser und Abfälle, zum Klimawandel, zur Mobilität, aber auch zur Biodiversität (Naturschutz und Landwirtschaft). Die Dimension Soziales bewertet Indikatoren zum Lebensstandard und zur Gesundheit der Bevölkerung sowie zur Gleichberechtigung. Die Governance-Dimension schließlich berücksichtigt Indikatoren zum internationalen Engagement eines Landes, zum Umgang mit Menschenrechten und zu Sicherheit und Stabilität (zum Beispiel Bürgerrechte und Wahlverhalten). Die Daten stammen von diversen unabhängigen Quellen wie WHO, Weltbank, UNEP oder OECD.



D-A-CH-Region mit unterschiedlicher Entwicklung



Die D-A-CH-Region entwickelte sich im Vergleich zu 2023 unterschiedlich. Während die Schweiz sich von Platz 5 auf 3 verbesserte, büßte Deutschland einen Platz ein und rangiert an neunter Stelle. Und Österreich, bisher Rang 9, fiel aus den Top-10 auf den 15. Platz zurück. „Damit steht die D-A-CH-Region immer noch gut dar. Generell stellen wir fest, dass immer mehr Staaten aufholen und nachhaltige Entwicklungen forcieren. Das ist ein gutes Zeichen. So befinden sich immerhin schon drei Schwellenländer in den Top-20. Estland ist dabei am besten platziert auf Rang 11, gefolgt von Uruguay (17.) und Tschechien (18.)“, so Pellizzari.



Swisscanto ESG-Staatenrating Top-10-Ranking (Stand 10-2024)

Platz Staat ESG-Gesamtscore 1 Dänemark 100 2 Island 98,6 3 Schweiz 98,46 4 Neuseeland 97,62 5 Norwegen 97,34 6 Niederlande 95,41 7 Schweden 95,22 8 Luxemburg 95,03 9 Deutschland 94,32 10 Australien 93,89



