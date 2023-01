Eurofins Scientific, ein weltweit führendes Unternehmen für bioanalytische Tests, hat eine Hybridanleihe im Volumen von 600 Mio. Euro begeben. Die Transaktion wurde gut angenommen und war mehr als 2,7-mal überzeichnet. Eurofins wird von Moody’s mit Baa3 und von Fitch mit BBB- bewertet.



Die neue Anleiheserie hat keine festgelegte Laufzeit und wird gemäß den International Financial Reporting Standards (IFRS) zu 100% als Eigenkapital und bei den Ratingagenturen Moody’s und Fitch zu 50% als Eigenkapital anerkannt. Der Kupon wird für die ersten 5,5 Jahre (bis 24. Juli 2028) 6,75% betragen. Zu diesem Termin kann Eurofins die Anleihe erstmals kündigen.



Der Erlös aus der Anleiheemission steht für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung. Abgesehen von der geplanten Rückzahlung der am 29. April 2023 kündbaren ausstehenden 183 Mio. Euro an Hybridanleihen hat Eurofins bis zur Fälligkeit der ausstehenden 448 Mio. Euro vorrangigen Euroanleihen am 25. Juli 2024 keinen größeren Refinanzierungsbedarf.



Dr. Gilles Martin, CEO von Eurofins, kommentiert: „Die erfolgreiche Emission unseres neuen 600-Millionen-Euro-Hybridkapitalinstruments stärkt das solide Kreditprofil von Eurofins und bestätigt das Vertrauen der Anleger in die positiven Geschäftsaussichten von Eurofins.“



Die Schuldverschreibungen werden ab ihrem Ausgabetag (24. Januar 2023) im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert (ISIN XS2579480307).



www.fixed-income.org

Foto: Michal Jarmoluk auf Pixabay