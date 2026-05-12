EVOTEC Aktie

EVOTEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 18:28:38

Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld für 'Project Horizon'

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) will sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschaffen. Dazu würden Wandelanleihen im Volumen von etwa 125 Millionen Euro ausgegeben, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Xetra-Schluss mit. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und voraussichtlich eine Verzinsung zwischen 2,375 und 2,875 Prozent.

Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einer Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Dieser dürfte dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen, der im Rahmen einer gleichzeitigen sogenannten Delta-Platzierung bestimmt wird. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Evotec-Aktien für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen. Die endgültigen Bedingungen sollen im weiteren Tagesverlauf oder am Mittwochmorgen bekanntgegeben werden.

Anleger zeigten sich wenig erfreut. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Evotec-Aktie zuletzt 1,5 Prozent./he/la

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen