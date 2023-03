Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) muss sich vor allem um die Geldwertstabilität kümmern, womit sie derzeit ganz gut zu tun hat. Parallel dazu - und nur soweit, wie es ihre eigentliche Aufgabe nicht beeinträchtigt - will sie aber auch den Klimaschutz voranbringen. Dazu macht sie nicht nur den Banken Vorschriften, wie diese ihre Klimarisiken erkennen, absichern und verringern können, sie nimmt auch ihre eigenen Wertpapierbestände und deren CO2-Intensität unter die Lupe. Ein erster Sachstandsbericht für Teilbereiche der EZB-Bilanz hat jetzt ergeben, dass sie dabei immerhin bescheidene Fortschritte gemacht hat.

Laut dem EZB-Bericht ist es in dem 385 Milliarden Euro schweren Unternehmensanleiheportfolio, das unter dem APP- und dem PEPP-Programm erworben wurde, zu marginalen Rückgängen beim CO2-Fußabdruck gekommen - gemessen am Umsatz der emittierenden Unternehmen und gemessen am Volumen der erworbenen Papiere. Diese Fortschritte wurden unter anderem dadurch erzielt, dass die EZB (bzw. die Zentralbanken des Eurosystems) die Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen in Papiere mit geringerem aktuellem oder künftigem CO2-Fußabdruck investierten.

Diese Methode wird jedoch dadurch erschwert, dass die EZB das Volumen dieser Wiederanlage zu Beginn dieses Monats verringerte. Eine weitere Verringerung ist ab Juli möglich - bis hin zum völligen Stopp der Wiederanlage. Wollte die EZB ihre Anleihebestände dann noch umweltfreundlicher machen, müsste sie Papiere aktiv verkaufen. Beschlüsse dazu gibt es noch keine.

Deutlichere Fortschritte machte die EZB beim Eigenanlageportfolio, wo der Anteil sogenannter Green Bonds seit 2019 von 1 auf 13 Prozent zugenommen hat. Im Pensionsportfolio der EZB sank der CO2-Fußabdruck der Aktien seit 2027 um 60 Prozent und jener der Anleihen um 50 Prozent.

Die EZB will von nun an jedes Jahr über die Entwicklung dieser Kennzahlen informieren und außerdem auf andere Bereich ausweiten.

