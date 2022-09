Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute erneut die Zinssätze erhöht, was von den Finanzmärkten weitgehend erwartet worden war.

Sie bekräftigte außerdem, dass in den kommenden Monaten mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sei. Gleichzeitig aktualisierte die EZB ihre Prognosen für die Wirtschaft der Eurozone .Das Wirtschaftswachstum wurde kurzfristig nach oben korrigiert, wird aber für 2023 schwächer erwartet. Die Inflationsprognosen wurden nach oben korrigiert und es wird erwartet, dass sie bis 2024 über dem Zielwert der EZB liegen werden.Der Einlagensatz liegt jetzt bei 0,75%, so hoch wie zuletzt im Jahr 2011.Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.