Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will mit dem Beginn des Abbaus von Anleihebeständen, die unter dem APP-Programm gekauft wurden, "grüne" private Papiere bevorzugen. "Emittenten aus dem Nichtbankensektor, die eine bessere Klimabilanz aufweisen, sowie 'grüne' Unternehmensanleihen, werden weiterhin am Primärmarkt angekauft", wie die EZB nach der jüngsten Ratssitzung unter Verweis auf ABS, Covered Bonds und Unternehmensanleihen mitteilte. Alle anderen "privaten" Papiere will sie demnach nur noch am Sekundärmarkt kaufen.

Zudem hat der EZB-Rat beschlossen, die Ankäufe von Unternehmensanleihen während des Zeitraums der teilweisen Wiederanlage stärker auf Emittenten mit einer besseren Klimabilanz auszurichten. "Unbeschadet des Preisstabilitätsziels der EZB und im Einklang mit dem Klimaaktionsplan des EZB-Rats wird dieser Ansatz die allmähliche Dekarbonisierung des Bestands an Unternehmensanleihen des Eurosystems im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens unterstützen", heißt es.

Den schrittweisen Abbau ihrer Staatsanleihebestände will die EZB so steuern, dass das Volumen der Wiederanlage von Tilgungsbeträgen der Anleihen einzelner Länder dem Volumen der fällig werdenden Papiere entspricht. Auch das Verhältnis nationaler und supranationaler Emittenten soll gewahrt bleiben.

Zudem sollen die Wiederanlagen zeitlich so gestaltet werden, dass eine "regelmäßige und ausgewogene Marktpräsenz" gewährleistet ist.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2023 10:14 ET (15:14 GMT)