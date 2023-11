Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) hat ihre erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch nach 9 Monaten 2023 fortgesetzt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, ist um 8% auf 19,3 Mio. Euro, nach 17,8 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, gestiegen. Hier machten sich die deutlich um 8% auf 27,7 Mio. Euro, nach zuvor 25,6 Mio. Euro, gestiegenen Mieteinnahmen bemerkbar. Die FCR Immobilien AG profitierte dabei u.a. von Indexierungen bei den Mietverträgen, durch die die Zinserhöhungen fast vollständig kompensiert werden konnten, sowie einer im Jahr 2023 höheren Vermietungsquote, die aktuell bei 93,5% liegt. Das Ergebnis vor Steuern, EBT, lag bei 8,2 Mio. Euro und aufgrund positiver Einmaleffekte im Vorjahr unter dem Vorjahreswert von 11,5 Mio. Euro. Das operative Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung, FFO, knüpfte mit 6,8 Mio. Euro nahezu an den Vorjahreswert von 7,2 Mio. Euro an. Die Kennzahl zeigt damit die stabile Entwicklung der FCR Immobilien AG in einem herausfordernden Marktumfeld auf.



Die FCR Immobilien AG profitiert weiter von ihrer Ausrichtung mit Fokus auf die Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren. Diese Immobilien weisen eine stabilere Entwicklung auf, als sie derzeit in anderen Immobiliensegmenten festzustellen ist. Dieses zeigt sich auch beim WAULT, der robust bei 5,2 Jahren liegt, und der Immobilienbewertung. So ist das FCR-Portfolio auf Grundlage der externen Gutachten stabil mit dem 12,7-fachen bewertet. Mit den Zahlen für die ersten 9 Monate 2023 bestätigt die FCR Immobilien AG ihre bisherige Entwicklung, bei der sie die gestiegenen Zinsen nahezu vollständig durch ein aktives Management kompensieren kann. Für das Gesamtjahr geht die FCR Immobilien AG von einer weiter profitablen Unternehmensentwicklung aus.



Die in der Platzierung befindlichen 7,25%-Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN A352AX) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einer grundbuchlichen Absicherung kann noch bis zum 21. November 2023 gezeichnet werden. Zudem haben die Inhaber der 5,25%-FCR Unternehmensanleihe 2019/2024 im Rahmen eines Umtauschangebots die Möglichkeit, die neue Anleihe mit einem Barausgleichsanteil von 20,00 Euro pro Teilschuldverschreibung zu erwerben. Die Emission ist ein wichtiges Instrument für den weiteren profitablen Ausbau des Immobilienportfolios.



Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG, erläutert: „Die FCR Immobilien AG entwickelt sich auch im aktuellen Marktumfeld weiter stabil und profitabel. Ich bin mit der Geschäftsentwicklung zufrieden. In den kommenden Quartalen sollten sich im Markt zusehends attraktive Zukaufsmöglichkeiten ergeben, die wir nutzen wollen. Hierfür schaffen wir, auch mit der aktuell in der Platzierung befindlichen 7,25%-Unternehmensanleihe, zusätzlichen finanziellen Spielraum.“





AlsterResearch veranstaltet am Dienstag, 14. November 2023 um 14.00 Uhr einen Online-Earnings Call mit CEO Falk Raudies und CFO Christoph Schillmaier. Der FCR-Vorstand wird dabei über die aktuelle Geschäftsentwicklung und die laufende Anleiheemission sprechen. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter research-hub.de/events/registration/2023-11-14-14-00/FC9-GR zur Verfügung gestellt.

Foto: Falk Raudies © FCR Immobilien AG