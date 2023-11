Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) hat im Rahmen ihres aktiven Asset Managements bei ihrem größten Objekt, der SchlossGalerie in Rastatt, weitere langfristige Vermietungserfolge erzielt. So konnte ein neuer Mietvertrag für eine Fläche von 1.300 m² mit einem führenden Anbieter von Coworking-Space abgeschlossen werden. Allein aus diesem Mietvertrag werden Mieteinnahmen von mindestens 3 Mio. Euro über die Laufzeit erzielt. Darüber hinaus entstehen hier bis zu 120 neue Arbeitsplätze, was sich positiv auf die gesamte SchlossGalerie auswirkt. Bei den Mietvertragsverlängerungen ist hervorzuheben, dass ein langjähriger Ankermieter aufgrund der Attraktivität des Standorts seine Verlängerungsoption für eine Verkaufsfläche von rd. 1.100 m² wahrgenommen hat. Durch diese und weitere erfolgreiche Vermietungsaktivitäten ist die SchlossGalerie in Rastatt damit nahezu vollvermietet. Das Objekt wurde 2018 bei einem Vermietungsstand von 77% erworben.



Die FCR Immobilien AG verwaltet als spezialisierter Bestandshalter für Einkaufs- und Fachmarktzentren in ihrem Portfolio derzeit rd. 100 Objekte. Ein aktives Asset Management ist dabei die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Bestandshaltung.



Die FCR Immobilien AG sieht in ihrem Kernmarkt Nahversorgungsimmobilien trotz des unverändert herausfordernden Marktumfelds zusehends sich bietende attraktive Investitionschancen. Das Segment profitiert von stabilen Mietverhältnissen und Miethöhen, die branchenüblich weitgehend an die Inflationsrate gekoppelt sind. Im aktuellen Branchenumfeld wird die Nutzungsart sowie die Bonität der Mieter immer wichtiger und Lage bekommt eine andere Bedeutung. So zählt weniger die A-Lage, sondern vielmehr die zentrale Nahversorgungsfunktion der Ankermieter am Standort in der Region. Einkaufs- und Fachmärkte rücken damit verstärkt in den Anlegerfokus.



Falk Raudies, Vorstandsvorsitzender der FCR Immobilien AG: „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Quartalen sehr attraktive Objekte zu günstigen Preisen zu erwerben sind. Diese Opportunitäten wollen wir nutzen und schaffen bereits jetzt, auch mit der Emission unserer neuen 7,25%-Anleihe, die erforderlichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Als erfahrener Investor im speziellen Segment der Nahversorgungsimmobilien mit einer nachhaltig profitablen Geschäftsentwicklung und einer großen Innovationskraft können wir in jeder Marktphase von sich bietenden Investitionschancen profitieren.“





Der von der Luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligte Wertpapierprospekt ist maßgeblich für das Angebot. Er ist auf der Website der Emittentin unter fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/ abrufbar.

Emittentin FCR Immobilien AG Status besichert (Grundschuld, Treuhänder) Kupon 7,25% p.a. Zeichnungsfrist 02.11.-21.11.2023 Umtauschfrist für Anleihe 2019/24 02.11.-21.11.2023 Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro Valuta 27.11.2023 Laufzeit bis 26.11.2028 Emissionsvolumen bis zu 60 Mio. Euro WKN / ISIN A352AX / DE000A352AX7 Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market Internet fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/

Über die FCR Immobilien AGDie dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Bestandshalter. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Logistik und Light Industrial. Neben einem günstigen Einkauf beruht die positive Entwicklung der FCR Immobilien AG auf der erfolgreichen Bewirtschaftung der Bestandsimmobilien. Die FCR Immobilien AG zählt zu den innovativsten Immobiliengesellschaften in Deutschland. Basis hierfür ist die inhouse entwickelte Software, die mittels Künstlicher Intelligenz die gesamte Wertschöpfungskette optimiert und Wachstums- und Ertragspotenziale aufzeigt. Diese Kombination aus spezialisiertem Bestandshalter und Innovationsführer im Immobilienbereich zeichnet FCR aus. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus insgesamt rd. 100 Objekten, die annualisierte Ist-Netto-Miete beläuft sich auf über 30 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA , Netto, ROSSMANN , REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf Xetra gehandelt.



