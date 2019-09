Die FCR Immobilien AG, München, bietet nach der Anleiheemission im April dieses Jahres im Rahmen eines öffentlichen Angebots bis zu 335.084 neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft an (ISIN DE000A2YPHV3, WKN A2YPHV). Die neuen Aktien werden zu 9,50 Euro je Aktie angeboten. Gezeichnet werden können die Aktien über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt (Kauforder am Börsenplatz Frankfurt) sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bis zum 25. September 2019 um 12.00 Uhr. Die neuen Aktien sind seit dem 1. Januar 2019 dividendenberechtigt.



Unternehmen

Die FCR Immobilien AG ist ein dynamisch wachsender Investor mit Schwerpunkt auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Ergänzend investiert FCR bei sich bietenden Gelegenheiten europaweit auch in weitere Assetklassen des Immobilienmarktes. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset-Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 70 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von über 320.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA , Netto, ROSSMANN , OBI , REWE und ALDI .



Mittelverwendung

Die Kapitalerhöhung ist der zweite Schritt der Kapitalmaßnahme, bei der im Rahmen einer Bezugsrechtsemission im Februar/März 2019 bereits 186.072 neue Aktien ausgegeben worden sind. Durch die Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 335.084,00 Euro auf bis zu 9.146.404,00 Euro. Die Kapitalmarkttransaktion wird von der BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG – begleitet.



Die aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel von brutto bis zu 3 Mio. Euro dienen dem weiteren Unternehmenswachstum.



Geschäftsentwicklung







2017 2018 2019e 2020e Umsatz 16,39 3718 45,83 64,82 EBIT 3,74 7,43 14,71 17,59 Netto-Ergebnis 0,97 1,42 5,53 5,40 EPS 0,12 0,17 0,64 0,61 0,00 0,00 0,35 0,42 0,40 NAVPS 9,14 10,58 14,63 15,14

Angaben in Mio. Euro, EPS

Emittent FCR Immobilien AG Zeichnungsfrist 11.09.–25.09.2019 Platzierungspreis 9,50 Euro je Aktie Zeichnungsmöglichkeit Kauforder am Börsenplatz Frankfurt ISIN / WKN DE000A2YPHV3 / A2YPHV Notierungsaufnahme der neuen Aktien voraussichtlich am 11.10.2019 Internet https://fcr-immobilien.de/aktien/







Der mit dem Angebot erzielte Emissionserlös soll vollständig der Finanzierung des Erwerbs weiterer Immobilien durch die FCR Gruppe dienen. Dabei dient der Emissionserlös primär der finanziellen Ausstattung von Tochtergesellschaften der Emittentin zum Erwerb neuer Immobilien. Alternativ sollen die Erlöse auch für die Finanzierung des Erwerbs von Immobilien unmittelbar durch die FCR AG verwendet werden, wobei die Ausstattung der Tochtergesellschaften vorrangig ist.Sämtliche Finanzkennzahlen der FCR Immobilien AG erreichten zum 30.06.2019 neue Bestmarken, und alle Ergebniszahlen liegen auch bereits deutlich über den Werten des gesamten Jahres 2018. Bei einer Umsatzverdoppelung von 14,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 29,5 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2019 konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) beispielsweise von 1,5 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro mehr als vervierfacht werden. Der Wert des gesamten Vorjahres von 3,0 Mio. Euro wurde damit bereits nach sechs Monaten deutlich übertroffen.- diversifiziertes Portfolio mit attraktiver Mietrendite- positiver Track Record am Kapitalmarkt (mit Aktie und Anleihen)- hohe stille Reserven, Bilanzierung nach HGB- hohe Transparenz durch Notierung der Aktie in Scale- hoher Vorfinanzierungsbedarf- Risiko von Leerständen und steigenden ZinsenDie FCR Immobilien AG stärkt nach der Anleiheemission im Frühjahr nun das Eigenkapital. Die Stärkung des Eigenkapitals ist, auch aus Sicht von Anleiheinvestoren, zu begrüßen. Denn das Geschäftsmodell ist kapitalintensiv und erfordert hohe Vorfinanzierungen. Mit der Kapitalerhöhung stellt das Management die richtigen Weichen für das weitere Wachstum. Die neuen Aktien werden mit einem deutlichen Abschlag zum NAV platziert. Die Dividendenrendite für 2019 dürfte auf Basis des Emissionspreises von 9,50 Euro je Aktie rund 4,4% betragen. Der Emissionspreis liegt zudem unter dem aktuellen Börsenkurs von rund 10,20 Euro. Analysen von First Berlin sehen das Kursziel bei 13,40 Euro je Aktie. Damit erscheint die FCR-Aktie attraktiv.Christian Schiffmacher, https://www.fixed-income.org/ , DPS und NAVPS in Euro; Quelle: First Berlin Equity Research, Stand: 26.08.2019Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.