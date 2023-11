Die FCR Immobilien AG (ISIN DE000A1YC913) hat strategiegemäß ihre Hotelimmobilie in Italien, Il Pelagone, veräußert. Die Portfoliobereinigung führt dabei zu einer deutlichen Verbesserung der Finanz-Kernkennzahlen. Der Verkaufspreis entspricht dem von Seiten eines externen Gutachters ermittelten Verkehrswert, der nun vollständig realisiert werden konnte. Aus der erfolgreichen Transaktion erzielt FCR einen Kapitalrückfluss von rd. 20 Mio. Euro.



Das Hotelobjekt wurde 2018 aus rein opportunistischen Gründen erworben, um es nach erfolgten Wertsteigerungsmaßnahmen wieder zu veräußern. Der Ankaufspreis lag bei rd. 10 Mio. Euro. Die Hotelimmobilie wurde an ein Joint Venture aus Investorengesellschaften verkauft.



Der klare Fokus der FCR Immobilien AG liegt auf der Bestandshaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Mit Blick auf ihren Kernmarkt Nahversorgungsimmobilien möchte FCR die hier zusehends attraktiven Investmentchancen nutzen und damit ihr Immobilienportfolio weiter nachhaltig ausbauen. Die Emission der neuen 7,25 %-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist dabei ein wichtiges Instrument zur Finanzierung von Wachstum und Profitabilität. Anleger können die neue Anleihe (WKN A352AX) noch bis voraussichtlich 21. November 2023 zeichnen.



Eckdaten der FCR Immobilien-Anleihe 2023/2028

Emittentin FCR Immobilien AG Status besichert (Grundschuld, Treuhänder) Kupon 7,25% p.a. Zeichnungsfrist 02.11.-21.11.2023 Umtauschfrist für Anleihe 2019/24 02.11.-21.11.2023 Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro Valuta 27.11.2023 Laufzeit bis 26.11.2028 Emissionsvolumen bis zu 60 Mio. Euro WKN / ISIN A352AX / DE000A352AX7 Stückelung 1.000 Euro Listing Open Market Internet fcr-immobilien.de/anleihe2023-2028/



www.fixed-income.org

Foto: Falk Raudies © FCR Immobilien AG