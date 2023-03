Eine der besten Anlagestrategien in diesem Jahr war es, auf fallende Kurse zu setzen. In dieser Woche stieg ein Maß für die Anlegerstimmung – der VIX-Index – kurzzeitig über 26, bevor er in den Bereich von 18 bis 20 zurückkehrte - was auf eine optimistische Markteinschätzung der Anleger hinweist. Allerdings fällt es den Anlegern schwer, Aktien zu finden, die ihre optimistische Markteinschätzung zum Ausdruck bringen. In diesem Jahr konnten wir beispielsweise beobachten, dass sowohl Mega-Cap-Technologiewerte als auch zyklische Konsumgüter wie Kreuzfahrtreedereien zu unterschiedlichen Zeiten zulegen, auf einem Plateau verharren oder zurückgehen.



Unsere Bewertungskennzahlen für nachhaltige Aktien befinden sich auf einem Fünfjahrestief. Auf dem Höhepunkt wurden nachhaltige Aktien mit einem Aufschlag von zehn Prozent gegenüber dem Markt verkauft. Derzeit werden sie mit einem Abschlag von 15 Prozent gegenüber dem Markt verkauft.



Wir sind der Meinung, dass dieser Tiefstand eine gute Gelegenheit für Anleger ist, um nachhaltige Aktien mit einem ausgesprochen attraktiven Abschlag zu kaufen.



Die hier vertretenen Ansichten und Meinungen sind die des Verfassers. Sie decken sich nicht zwangsläufig mit den in anderen Mitteilungen ausgedrückten oder wiedergegebenen Ansichten. Diese Mitteilung ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf der darin erwähnten Wertpapiere oder Finanzinstrumente.



