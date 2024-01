Finnland emittiert eine 30-jährige Anleihe mit einem Volumen von 3 Mrd. Euro (ISIN FI4000566294). Erwartet wird ein Spread von ca. 58 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einer Rendite von ca. 3,1% entsprechen.



Finnland wird mit AA+ und AA+ gerated, beide mit stabilem Ausblick. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 15.04.2055, das Settlement erfolgt am 24.01.2024. Anwendbar ist finnisches Recht. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Das Listing erfolgt an der Nasdaq Helsinki. Die Transaktion wird von Barclays, Bank of America, Danske Bank, Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.



Foto: Helsinki © Reijo Telaranta auf Pixabay