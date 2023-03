Fisch Asset Management stellt Henning Fock für die Betreuung und Akquisition institutioneller Kunden in Deutschland ein, darunter Consultants, Unternehmen, Kirchen und Versorgungswerke.



Mit der Verpflichtung von Henning Fock verstärkt Fisch Asset Management, Spezialist für Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und konvexe Multi-Asset-Lösungen, den institutionellen Vertrieb in Deutschland. Er akquiriert und betreut seit Anfang des Jahres als Senior Sales & Relationship Manager schwerpunktmäßig Consultants, Unternehmen, Kirchen und Versorgungswerke. Fock berichtet an Sikandar Salam, der bei Fisch Asset Management als Geschäftsführer für den Vertrieb und die Kundenbetreuung in Deutschland verantwortlich zeichnet. „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, einen so erfahrenen neuen Kollegen mit ausgezeichneter Vernetzung in der Branche zu gewinnen, mit dem wir unseren deutschen Vertrieb weiter ausbauen“, so Salam.



Fock hat über 18 Jahre Berufserfahrung und arbeitete vor seinem Wechsel zu Fisch 15 Jahre bei PIMCO in München, wo er für die Betreuung institutioneller Kunden und Consultants in Deutschland und Österreich zuständig war. Fock studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg und promovierte anschließend am Lehrstuhl für Finanz- und Bankwirtschaft.



Zudem bezieht die Fisch Asset Management GmbH Mitte März ihre neuen Büros innerhalb Frankfurts. „Mit dem Ausbau des Teams und den neuen Räumlichkeiten sind wir optimal aufgestellt, um vom veränderten Marktumfeld mit steigender Nachfrage nach Anleihestrategien profitieren zu können. Wir tragen diesem Trend auch auf der Produktseite Rechnung und werden unser Angebot an kundenspezifischen, individuellen Lösungen weiter ausbauen“, sagt Salam.



Über Fisch Asset Management

Fisch Asset Management ist ein auf ausgewählte Anlagestrategien spezialisierter Asset Manager und bietet Wandelan-leihen-, Unternehmensanleihen- sowie konvexe Multi-Asset-Lösungen an. Ziel ist es, mittels aktivem Management Mehrwert für langfristige Anleger zu schaffen. Die Kernkompetenz der Firma basiert auf unserer langjährigen Expertise rund um die Themen Kredit und Momentum. 1994 von den Brüdern Kurt und Dr. Pius Fisch in Zürich gegründet, hat sich Fisch Asset Management als unabhängiger Asset Manager und als einer der globalen Marktführer für Wandelanleihen etabliert. Das Unternehmen verwaltet mit 80 Mitarbeitenden Vermögen in Höhe von rund 7,9 Mrd. CHF (7,8 Mrd. Euro) von institutionellen Anlegern vornehmlich aus Europa.



Foto: Henning Fock © Fisch Asset Management