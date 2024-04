Ivan Nikolov übernimmt nach seiner Einarbeitung die Leitung des Convertible Bonds-Teams bei Fisch Asset Management in Zürich.



Ivan Nikolov stieß per 1. Januar 2024 als Co-Head Convertible Bonds zu Fisch Asset Management. Per 1. April 2024 ernennt Fisch Asset Management Nikolov zum Leiter des Wandelanleihen-Teams mit fünf Portfoliomanagern. Das Team verwaltet fünf Strategien über das gesamte Wandelanleihen- sowie Risikospektrum hinweg mit einem Volumen von rund 2,0 Mrd. Euro.



„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und darauf, die Anlageklasse Convertible Bonds mit meinem Team weiterzuentwickeln. Zum 30-jährigen Jubiläum der Unternehmensgeschichte, die seit der Gründung mit der Anlageklasse Wandelanleihen verknüpft ist, ist dies ein besonderer Moment für mich“, so Ivan Nikolov. Der vorherige Co-Head Convertible Bonds, Thomas Fischli Rutz, unterstützt das Team auch weiterhin aktiv und bleibt als Ressource erhalten.



Neues Mitglied des Portfolio Management Boards



CEO Torsten von Bartenwerffer sagt: „Mit seiner jahrelangen Erfahrung und breiten Expertise ist Ivan Nikolov prädestiniert, um das Convertible Team zu führen und neue Ideen einzubringen. Gemeinsam werden wir die anstehenden Aufgaben in diesem Bereich anpacken. Mein Dank geht auch an Thomas Fischli Rutz für seinen Einsatz als Co-Head. Er wird sich nun wieder verstärkt auf seine Funktion als Head Emerging Markets konzentrieren.“ Nikolov wird zeitgleich neues Mitglied des Portfolio Management Boards. Diesem gehören bereits Torsten von Bartenwerffer, Thomas Fischli Rutz und Oliver Reinhard an.



Nikolov blickt auf eine sehr erfolgreiche Karriere als Portfolio Manager bei NN Investment Partners in London zurück. Dort war er für Wandelanleihenportfolios mit einem verwalteten Volumen von mehr als USD 2 Milliarden mit zuständig. Zuvor arbeitete er vier Jahre lang als Portfoliomanager für Wandelanleihen bei Aberdeen Asset Management. Nikolov absolvierte ein Studium in Wirtschaftswissenschaft und Management mit einem MA und BA an der Universität Oxford.



www.fixed-income.org

Foto: Ivan Nikolov © Fisch AM