Fresenius Medical Care Aktie

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WKN: 879529 / ISIN: US3580291066

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Finanzinstrument 10.11.2026 11:21:45

FMC-Aktie im Blick: Neue Anleihe bringt 500 Millionen Euro

FMC-Aktie im Blick: Neue Anleihe bringt 500 Millionen Euro

Fresenius Medical Care (FMC) hat eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert.

Wie FMC mitteilte, wurde die im Februar 2032 fällige Anleihe mit einem Kupon von 4,250 Prozent pro Jahr zu einem Preis von 99,497 Prozent begeben, wodurch sich eine Rendite von jährlich 4,363 Prozent ergibt. Den Emissionserlös will der DAX-Konzern für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.

Die FMC-Aktie zeigt sich via XETRA stellenweise 0,05 Prozent höher bei 40,99 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

FMC-Aktie etwas fester: Neuausrichtung in China führt zu Millionen-Belastung

Bildquelle: Fresenius Medical Care

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