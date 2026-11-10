Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 879529 / ISIN: US3580291066
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10.11.2026 07:21:45
FMC-Aktie: Neue Anleihe bringt 500 Millionen Euro
Wie FMC mitteilte, wurde die im Februar 2032 fällige Anleihe mit einem Kupon von 4,250 Prozent pro Jahr zu einem Preis von 99,497 Prozent begeben, wodurch sich eine Rendite von jährlich 4,363 Prozent ergibt. Den Emissionserlös will der DAX-Konzern für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.
DOW JONES
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Bildquelle: Fresenius Medical Care