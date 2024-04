Franklin Templeton gibt die Auflegung seines neuen fünfjährigen Anleihefonds, den Franklin Responsible Income 2029 Fund, bekannt. Dessen Orderfrist läuft vom 27. März bis 13. Dezember 2024. Der Franklin Responsible Income 2029 Fund ist ein Teilfonds der in Irland domizilierten Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF) und ist zum Vertrieb in Deutschland, Griechenland, Italien, Irland, Österreich, Portugal und Spanien registriert.



Der neue Artikel 8-Fonds zielt darauf ab, bis zu seiner Fälligkeit im März 2029 Einnahmen zu generieren und das Risiko von Kapitalverlusten zu begrenzen, indem er hauptsächlich in Euro-Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und starken Nachhaltigkeitsmerkmalen aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Der Fonds ist ein Portfolio, das zumindestens 60% in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert ist und ein durchschnittliches Kreditrating von Investment-Grade anstrebt.



Dem Portfolio Management Team gehören David Zahn, Leiter des Bereichs European Fixed Income, und Rod MacPhee von Franklin Templeton Fixed Income (FTFI) an. Zahn ist zudem Leiter für nachhaltiges Investieren in der gesamten FTFI-Gruppe.



Artikel 8-Fonds mit hohem Ertragspotenzial



Zahn kommentiert: "Wir gehen davon aus, dass die Zinsen im Laufe des Jahres sinken werden, und die Auflegung dieses Fonds ist daher eine gute Gelegenheit für Anleger, die sich jetzt höhere Renditen sichern wollen, um den erwarteten Zinssenkungen zuvorzukommen.



Der Fonds wendet einen eigenen ESG-Anlageprozess an, der sich auf Emittenten konzentriert, die als ökologisch führend gelten. Wir arbeiten direkt mit den Emittenten zusammen, um ihren Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern, während wir diejenigen meiden, die in schädliche oder kontroverse Aktivitäten verwickelt sind."



Zahn und MacPhee verfügen über umfassende Erfahrung in der Verwaltung von festverzinslichen Produkten und ESG-Strategien und werden von einem engagierten ESG-Team aus sechs Investmentanalysten unterstützt. Die europäische Fixed-Income-Gruppe von Franklin Templeton verwaltet seit 2017 ESG-orientierte Strategien.



Aktives Risikomanagement



Bei der Auswahl der Wertpapiere wird der Schwerpunkt auf der Minimierung des Ausfallrisikos, der Erzielung konsistenter Einkommenszahlungen und der Verringerung des Risikos von Kapitalverlusten liegen. Das Portfolio wird laufend auf eine signifikante Erhöhung des Ausfallrisikos hin überwacht und die Positionen entsprechend angepasst.



Matthew Harrison, Head of Europe and UK bei Franklin Templeton, kommentiert: "Wir freuen uns, Franklin Templetons Angebot an nachhaltigen festverzinslichen Lösungen zu erweitern und ein Produkt mit fester Laufzeit auf den Markt zu bringen, das europäischen Anlegern in den nächsten fünf Jahren eine unserer Meinung nach attraktive Rendite bieten wird. Dieser Fonds bietet allen Anlegern eine Investitionsmöglichkeit, die ein regelmäßiges Einkommen anstreben und gleichzeitig ihr Kapital schützen wollen."



Umfassendes Fachwissen und Vor-Ort-Research auf einer globalen Plattform



Der Franklin Responsible Income 2029 Fund ergänzt eine breitere Palette von Fixed-Income-Strategien, die von der Franklin Templeton Fixed Income Group angeboten werden. Die Franklin Templeton Fixed Income Group verfolgt einen disziplinierten und systematischen Ansatz für aktives Fixed Income Management, der makroökonomische Top-Down-Sichtweisen, Bottom-Up-Fundamental Research und quantitative Wissenschaft integriert. Die Franklin Templeton Fixed Income Group stützt sich auf die 53-jährige Erfahrung von Franklin Templeton im Bereich der festverzinslichen Anlagen und nutzt die Größe und globale Präsenz des Unternehmens, um mehr als 130 Anlagespezialisten weltweit miteinander zu verbinden und eine nahtlos integrierte Plattform für festverzinsliche Anlagen mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 200 Mrd. USD (Stand: 29. Februar 2024) zu bilden.



www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.

Foto: David Zahn © Franklin Templeton