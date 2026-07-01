Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
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01.07.2026 18:56:39
Fresenius begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro
(Wiederholung)
DOW JONES--Der Gesundheitskonzern Fresenius hat Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro begeben. Die Transaktion umfasst zwei Tranchen über jeweils 500 Millionen Euro und soll am 8. Juli abgeschlossen werden, wie Fresenius mitteilte. Eine Tranche mit einem Kupon von 3,375 Prozent wird am 8. Juli 2031 fällig, die andere Tranche hat einem Kupon von 3,750 Prozent und Fälligkeit am 8. Juli 2034.
Der Nettoerlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, untern anderen auch zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten. Die Transaktion deckt den Refinanzierungsbedarf für das Gesamtjahr 2026 vollständig ab, wie Fresenius mitteilte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 12:57 ET (16:57 GMT)
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